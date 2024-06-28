Canon Eurasia'ya 38,3 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Canon Eurasia'ya 38,3 Milyon TL İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği belirtilirken, Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek rekabet kurallarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.

28.06.2024 15:27
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Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye (Canon) 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirkete yönelik yürütülen soruşturma süreci ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şirketin baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Canon'un sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale bulunarak yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Canon Eurasia'ya 38,3 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canon Eurasia'ya 38,3 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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