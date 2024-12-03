Cargill, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Cargill, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak

Cargill, 160 bin çalışanının yaklaşık 8 binini işten çıkararak maliyetleri azaltmayı hedefliyor.

03.12.2024 18:16
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ABD merkezli tarımsal emtia şirketi Cargill'in dünya genelinde çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracağı bildirildi.

Cargill'den yapılan açıklamada, yaklaşık 160 yıllık şirketin bu yılın başlarında uzun vadeli bir strateji belirlediği anımsatıldı.

Önündeki zorlayıcı trendlerden yararlanmak, rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak ve müşterilere hizmet sunmaya devam etmek amacıyla şirketin portföyünü geliştirmek ve güçlendirmek için net bir plan ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, dünya değiştikçe daha da hızlı dönüşmeye kararlı olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Cargill'in etkisini güçlendirmek için kabiliyetlerimizi ve kaynaklarımızı stratejimizle uyumlu hale getirmeliyiz. Ne yazık ki bu, küresel iş gücümüzü yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmak anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin 160 binin üzerinde çalışanı olduğu, personel sayısındaki yüzde 5'lik kesintinin yaklaşık 8 bin kişiyi etkileyeceği belirtildi.

Cargill Üst Yöneticisi (CEO) Brian Sikes'ın şirket çalışanlarına gönderdiği notun paylaşıldığı haberlerde, işten çıkarmaların çoğunun bu yıl gerçekleşeceği aktarıldı.

Cargill'in işten çıkarma kararı, buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi emtia ürünlerinin fiyatlarındaki gerileme sonrası şirketin geliri ve karında yaşanan düşüşün ardından geldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cargill, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cargill, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak - Son Dakika

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