Cari Açık 33 Ayın En Düşüğünde

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verilerine ilişkin, "2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."