Cari Denge 2024'te Güçleniyor

13.02.2026 14:39
Bakan Şimşek, cari açığın 2024'te %0,8'e gerileceğini ve sürdürülebilir seviyelerin korunduğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, "Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor. 2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranı 2024'te yüzde 0,8'e geriledi. 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz. Programımıza duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetler de geriledi. Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

