Cari İşlemler Açığı İstikrarlı Seyrediyor

12.03.2026 12:34
Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının son 3 yılda makul düzeylerde seyrettiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan jeopolitik gerilimlere, savaşlara ve ticarette korumacılık uygulamalarındaki hızlı artışa rağmen cari işlemler açığının son 3 yılda makul düzeylerde ve istikrarlı bir görünüm sergilediğini bildirdi.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 32,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, altın ve enerji hariç yıllıklandırılmış cari işlemler hesabının 33,9 milyar dolar fazla verdiğini ifade etti.

Bolat, hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirdiğine ve ocak ayında, yıllıklandırılmış olarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 123,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seyahat gelirlerimiz ocak ayında 42,8 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 60,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, geçen yıla göre yüzde 4 artarak 396 milyar dolara yükselmiştir. 2025'te cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında kalmıştır. Küresel konjonktürde artan jeopolitik gerilimlere, savaşlara ve ticarette korumacılık uygulamalarındaki hızlı artışlara rağmen cari işlemler açığı son 3 yılda makul düzeylerde ve istikrarlı bir görünüm sergilemiştir."

ABD-İsrail ve İran savaşının enerji fiyatları ve dış ticaret kanalları üzerinden etkisini artırmasının cari işlemler açığında yukarı yönlü riskler oluşturduğuna işaret eden Bolat, "Bu çerçevede, Bakanlık olarak jeopolitik çalkantıların dış ticaretimizde oluşturduğu risklerin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bolat, TCMB'nin ödemeler dengesi istatistiklerinde veri kalitesini artırmak amacıyla borçlanma senetlerine yönelik faiz giderlerinin hesaplanmasında mikro veri tabanlı yeni bir yönteme geçtiğine de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yöntem değişikliği neticesinde, Eylül 2020'den itibaren birincil gelir dengesi altındaki 'portföy yatırımları/gider' kalemi toplamda 8,9 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir. 2025'te ise 'portföy yatırımları/gider' kaleminde 4,8 milyar dolar yukarı yönlü önemli düzeyde bir revize gerçekleşmiştir. Bu revizyonlar neticesinde 2025 yılı cari işlemler açığı 25,2 milyar dolardan 30,1 milyar dolara revize olmuştur."

Kaynak: AA

