Cari İşlemler Hesabı Eylülde 3 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Cari İşlemler Hesabı Eylülde 3 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler hesabının eylülde 3 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

12.11.2024 12:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylülde cari işlemler hesabının 3 milyar dolar fazla verdiğini belirterek, "Böylece cari işlemler hesabı son dört aydır aylık bazda fazla vermiştir. Temmuz-Ekim 2021 döneminden sonra ilk defa art arda dört ay fazla verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün, dengeli bir büyüme yapısını da desteklediğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor."

Cari işlemler hesabının eylülde 3 milyar dolar fazla verdiğini bildiren Bakan Bolat, "Böylece cari işlemler hesabı son dört aydır aylık bazda fazla vermiştir. Temmuz-Ekim 2021 döneminden sonra ilk defa art arda dört ay fazla verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, cari işlemler açığının yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,4 azalışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, tepe noktası Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 45,9 milyar dolar azalarak Eylül 2024'te 9,7 milyar dolara gerilediğini belirtti. Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 7,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini koruduğunu kaydetti.

"Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir???????"

Yıllıklandırılmış ihracat verilerine de değinen ve yıllık bazda yüzde 3,4'lük artışla 261,5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, yıllıklandırılmış ithalatın ise yüzde 7,3'lük azalışla 340 milyar dolara gerilediği bilgisini paylaştı.

Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yüzde 31,1 azalarak 78,5 milyar olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranının 8 yüzde puan artarak yüzde 76,9 olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mayıs 2023'te yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri eylülde yıllıklandırılmış bazda 112 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari İşlemler Hesabı Eylülde 3 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika

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