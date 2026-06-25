CarrefourSA\'dan Yapay Zeka Asistanı Alista

CARREFOURSA, yapay zeka asistanı Alista'yı hayata geçirdi. Mağazalardaki QR kodlar aracılığıyla erişilebilen Alista; ürün bulma, yemek tarifleri önerme, kart puanı bilgisi sunma ve mağaza yönlendirmesi gibi birçok konuda müşterilere hizmet vermeye başladı.

CarrefourSA, 'Yeni Nesil Market' vizyonuyla Yapay Zeka Asistanı 'Alista'yı hizmete sundu. Müşterilerin kullanımına sunulan Alista, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca bulmalarına ve stok kontrolü yapmalarına yardımcı olurken, kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde de bulunuyor. CarrefourSA Kart sahiplerinin puan bakiyelerini ve kart bilgilerini anında sorgulayabildiği uygulama, aynı zamanda geçmiş alışverişlerin detaylı dökümünü de sunuyor. Müşterilerin konumuna göre en yakın mağaza bilgilerini paylaşan Alista, mutfakta ise aranan yemeğe veya eldeki malzemelere göre pratik tarifler hazırlayarak bir yemek tarifi asistanı görevi de üstleniyor. İade politikaları ve sipariş süreçleri gibi sıkça soruların yanıtlarına ulaşmak için bilgi bankasından faydalanılabiliyor.

Mağazalardaki QR kodlar aracılığıyla erişilebilen Alista; çok yakında internet sitesi üzerinden de deneyimlenebilecek.

'MÜŞTERİLERİMİZİN ALIŞVERİŞ YOLCULUĞUNDAKİ EN AKILLI YOL ARKADAŞI'

Değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini söyleyen CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Burçin Çelik, "CarrefourSA olarak teknolojiye olan yatırımlarımıza ve müşteri deneyimini daha da güçlendirecek 'Doğru' adımları atmaya devam ediyoruz. Yeni Yapay Zeka Asistanımız Alista, bir asistanın ötesinde, müşterilerimizin alışveriş yolculuğundaki en akıllı yol arkadaşı olarak hayata geçirildi. Alista ile müşterilerimiz ürünlerin stok durumunu kontrol edebilecek, geçmiş alışveriş detaylarına ulaşabilecek ve hatta elindeki malzemelere göre pratik yemek tarifleri alabilecekler. Yeni Nesil Market anlayışımızı yapay zeka ile birleştirerek, her noktada daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz" dedi.