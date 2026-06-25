CarrefourSA'dan Yapay Zeka Asistanı Alista - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CarrefourSA'dan Yapay Zeka Asistanı Alista

CarrefourSA\'dan Yapay Zeka Asistanı Alista
25.06.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CarrefourSA, müşterilere ürün bulma ve tarif önerme gibi hizmetler sunan Alista'yı tanıttı.

CARREFOURSA, yapay zeka asistanı Alista'yı hayata geçirdi. Mağazalardaki QR kodlar aracılığıyla erişilebilen Alista; ürün bulma, yemek tarifleri önerme, kart puanı bilgisi sunma ve mağaza yönlendirmesi gibi birçok konuda müşterilere hizmet vermeye başladı.

CarrefourSA, 'Yeni Nesil Market' vizyonuyla Yapay Zeka Asistanı 'Alista'yı hizmete sundu. Müşterilerin kullanımına sunulan Alista, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca bulmalarına ve stok kontrolü yapmalarına yardımcı olurken, kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde de bulunuyor. CarrefourSA Kart sahiplerinin puan bakiyelerini ve kart bilgilerini anında sorgulayabildiği uygulama, aynı zamanda geçmiş alışverişlerin detaylı dökümünü de sunuyor. Müşterilerin konumuna göre en yakın mağaza bilgilerini paylaşan Alista, mutfakta ise aranan yemeğe veya eldeki malzemelere göre pratik tarifler hazırlayarak bir yemek tarifi asistanı görevi de üstleniyor. İade politikaları ve sipariş süreçleri gibi sıkça soruların yanıtlarına ulaşmak için bilgi bankasından faydalanılabiliyor.

Mağazalardaki QR kodlar aracılığıyla erişilebilen Alista; çok yakında internet sitesi üzerinden de deneyimlenebilecek.

'MÜŞTERİLERİMİZİN ALIŞVERİŞ YOLCULUĞUNDAKİ EN AKILLI YOL ARKADAŞI'

Değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini söyleyen CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Burçin Çelik, "CarrefourSA olarak teknolojiye olan yatırımlarımıza ve müşteri deneyimini daha da güçlendirecek 'Doğru' adımları atmaya devam ediyoruz. Yeni Yapay Zeka Asistanımız Alista, bir asistanın ötesinde, müşterilerimizin alışveriş yolculuğundaki en akıllı yol arkadaşı olarak hayata geçirildi. Alista ile müşterilerimiz ürünlerin stok durumunu kontrol edebilecek, geçmiş alışveriş detaylarına ulaşabilecek ve hatta elindeki malzemelere göre pratik yemek tarifleri alabilecekler. Yeni Nesil Market anlayışımızı yapay zeka ile birleştirerek, her noktada daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

CarrefourSA, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA'dan Yapay Zeka Asistanı Alista - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Trump’a “Pedofil“ şoku Destekçilerinin önünde protesto edildi Trump'a "Pedofil" şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

11:46
Özel’in elini sıkan Kılıçdaroğlu, “Affetmem“ dediği ismi es geçti
Özel'in elini sıkan Kılıçdaroğlu, "Affetmem" dediği ismi es geçti
11:46
Milliler, Dünya Kupası’nda veda maçına çıkıyor İşte muhtemel 11’ler
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
11:06
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
10:54
Geceye damga vuran kare Herkes Nedved’in o halini konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:58:36. #7.12#
SON DAKİKA: CarrefourSA'dan Yapay Zeka Asistanı Alista - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.