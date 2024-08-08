Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı

Çarşamba Ovası\'nda şeftali hasadı

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor. Verim yüksek olsa da fiyatlar çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor.

08.08.2024 11:31
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Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor. Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor.

Çarşamba'nın Durakbaşı Mahallesi'nden şeftali üreticisi Okan Pişkin, bu sezon şeftali veriminin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ancak fiyatların çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. 20 dönümlük arazisinden yaklaşık 30 ton civarında hasat elde ettiklerini anlatan üretici Pişkin, "Şeftalide bu sezon verim gayet iyi. Ama fiyat olarak maalesef istenilen düzeyde değil. Geçen sene de kalitesine göre 15-20 TL arasındaydı, bu sene de aynı fiyat. Ürün tarladan çıktıktan sonra pazara gidene kadar fiyatı katlanıyor. Emeğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz ama ona rağmen üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Bölgede geçen haftalarda yaşanan sağanak yağışa bağlı sel baskınları ve fırtınadan tarlasının etkilendiğini ifade eden üretici Okan Pişkin, sağanağın ürünlere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı - Son Dakika

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