Çarşamba Pidesi\'nde Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü tescilli lezzetlerden biri olan 'Çarşamba pidesi'nin 2024 yılı coğrafi işaret denetimi tamamlandı. Denetim kapsamında üretici firmalar yerinde ziyaret edilerek üretim süreçlerinin tescil şartnamesine uygunluğu kontrol edildi.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) tarafından 21 Mart 2018 tarihinde tescili yaptırılan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan Çarşamba pidesinin üretim kriterleri, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde denetlendi. İlçede coğrafi işaretli Çarşamba pidesi üretimi yapan altı firma, ekiplerce kontrol edildi. Yapılan incelemelerde işletmelerin, Çarşamba pidesinin üretiminde geleneksel yöntemlere ve yerel ürün kullanımına uygun davrandığı tespit edildi. Denetim ekibi ayrıca üretilen pideleri tadarak kalite kontrolünde bulundu.

"Çarşamba'nın kültürel mirası"

Denetimin her yıl olduğu gibi bu yıl da şartnameye uygun yapıldığını ifade eden Çarşamba Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Coğrafi işarete sahip Çarşamba pidesi, ilçemizin kültürel değeri ve bizlere bırakılan mirasıdır. Kamunun öncülüğünde yıllardır süregelmiş bu yöresel ürüne sahip çıkılmalı, değeri korunmalıdır. Üretilen pidelerin en farklı yerel özelliği, pişirme kıvamı ve damak zevki açısından farklılık göstermesidir. Çarşamba pidesi yumuşak ve yaygın olup, yapımında unundan, kıymasına, tereyağından soğanın doğranış şekline ve mayasına kadar diğer pidelerden farklı

yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler Çarşamba pidesini ayrıcalıklı kılarak Çarşamba'ya özgü lezzetlerin başında gelmektedir" dedi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerle, Çarşamba pidesinin geleneksel lezzetinin korunması hedefleniyor.

Denetim ekibinde, Çarşamba Ticaret Borsası personelleri Oğuzhan Kılınç, Hümeyra Arı ve Elif İrem Gökmen, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ofisi Müdürü Reyhan Arslan, Çarşambalılar Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Gümüş ve Genel Sekreter Serpil Yılmaz, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi Uğur Gencer, Çarşamba Belediyesi görevlisi Onur Öztürk ve Çarşamba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel yer aldı. - SAMSUN