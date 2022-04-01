Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı - Son Dakika
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Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı

01.04.2022 18:37
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar çarşı pazarda alışveriş telaşına düştü.

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar çarşı pazarda alışveriş telaşına düştü. İftar ve sahurlar için üzüm, kayısı, hurma gibi yiyeceklerin yanında tatlılara da ilgi yoğun oldu.

Ramazanlık gıda almak isteyen Samsunlular alışveriş yerlerine akın etti. 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar ve sahur sofraları için alışverişe çıkan vatandaşların uğrak yerlerinden biri de Mecidiye Caddesi oldu. Ramazan için gıda alışverişi yapan vatandaşlar iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan ürünleri tercih etti. En çok tercih edilen yiyecekler arasında kayısı ve hurma yer aldı. Tatlılar da vatandaşların çok tercih ettiği yiyeceklerden oldu.

Esnaf fiyatların yüksekliğinden ötürü vatandaşın alışveriş telaşının önceki Ramazanlara nazaran daha düşük olduğunu fakat her bütçeye uygun ürün bulunduğunu belirtti.

Esnaflardan Yılmaz Evli, "Fiyatlardan ötürü ilgi geçen seneye göre az. Ama yine de üzüm, kayısı, hurma gibi şeylere ilgi var. Her bütçeye göre ürün bulunuyor" dedi. - SAMSUN

Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı

YORUMLAR
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alışveriş, İftar, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı - Son Dakika


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