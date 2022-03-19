Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği - Son Dakika
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Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

19.03.2022 15:55
Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmalar 35-210 TL, kayısı ise 85-160 TL arasında satılıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmalar 35-210 TL, kayısı ise 85-160 TL arasında satılıyor.

Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği başladı. Vatandaşlar her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da hurma, kayısı, incir ve üzüm gibi yiyecekleri almaya şimdiden başladı. Raflardaki en ucuz hurma olan Irak ve İran hurmalarının kilosu 35 TL'den satılırken, en pahalı hurma olan Kudüs hurması ise 210 TL'den alıcı buluyor.

"En ucuz hurma 35, en pahalı hurma ise 210 TL"

Hurma fiyatları hakkında bilgi veren aktar Salih Özdemir, "Hurma fiyatları Ramazan ayından önce artmaya başladı. Daha önce fiyatlar Ramazan'dan 1 hafta önce değişirdi. Bu sene erken zamlanmaya başladı. Geçen yıl 75 TL'ye sattığımız sugai hurmasını şimdi 98 TL'ye, 60 TL'ye sattığımız Medine hurmaları şu anda 95 TL'den satılıyor. En ucuz hurma İran hurması. Glikozlu olan bu hurmalar 35 TL'nden, Irak hurması da yine 35 TL'den satılıyor. En pahalı hurma Kudüs hurması olarak dikkat çekiyor. En iri boy Kudüs hurması 210 TL'den satılıyor. Bu fiyatlar şu anda güncel fiyatlar. Devamlı olarak ürünlere zam geliyor. Ramazan'ın başlamasına birkaç gün kala hurma fiyatları daha da artabilir. Vatandaşlar en çok kilosu 95-185 TL arasında değişen Medine hurmalarına ilgi gösteriyor" dedi. - SAMSUN

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği
Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği
Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği
Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

YORUMLAR
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Türk Lirası, Kudüs, Hurma, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği - Son Dakika


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