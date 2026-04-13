Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de Zafer Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de Zafer Kazandı

13.04.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Castrol Ford Team Türkiye, Hırvatistan Rallisi'nde şampiyon oldu; Türkkan ve Albayrak başarıyla tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) Hırvatistan Rallisi'nin şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rijeka merkezli koşulan ve değişken asfalt etapları, çamurlu kaygan zeminleri ve öngörülemeyen hava koşullarıyla bilinen yarışı, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi ilk sıradan tamamladı.

Ekip, ekstra puanların verildiği "Power Stage" etabından da başarıyla çıkarak Junior WRC ve WRC3 kategorilerinde zaferini ilan etti.

Türkiye'ye 2024 ve 2025 sezonlarında dünya üçüncülüğü kazandıran, geçen yıl ise Acropolis Rallisi'nde bir WRC kategorisinde zafer kazananf Türkkan ve Albayrak, WRC arenasında şampiyona lideri Calle Carlberg ile aradaki puan farkını kapattı.

Söz konusu zafer, aynı zamanda 2015'te Hırvatistan Rallisini kazanıp Avrupa Ralli Kupası Şampiyonu olan ve halihazırda takımın koçluğunu üstlenen Murat Bostancı için de gurur kaynağı oldu. Bostancı'nın tecrübesiyle Castrol Ford Team Türkiye'nin mühendislik ve strateji gücü, ekibi dünya şampiyonluğu hedefine yaklaştırdı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Ekonomi, Türkiye, Ford, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 15:38:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.