Çavdarhisar\'da Üreticilere Proje Tanıtımı Çantası Dağıtımı Yapıldı

Ekonomi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde IPARD Programı Teknik Destek Projesi çerçevesinde üreticilere yönelik projelerin tanıtılması amacıyla çanta dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Yönetim Otoritesi (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen IPARD Programı Teknik Destek Projesi çerçevesinde üreticilere yönelik projelerin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen çanta dağıtım programına, Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Birsen Karaaslan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Kazak, Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mücahit Baştürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA