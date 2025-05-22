ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi Alımı Kurası Tamamlandı

ÇAYKUR'a alınacak bin 500 mevsimlik için saat 09.00'da başlayan kura çekimi sona erdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere bin 500 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. İşe girmek için 28 bin 447 kişi başvuruda bulunurken, alımlar için kura çekimleri bu sabah saat 09.00'da başladı. Bin 162'sinin Rize'de, 224'ünün Trabzon'da, 94'ünün Artvin'de ve 20'sinin ise Giresun'da istihdam edileceği kuralar 12 buçuk saat sürdü. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleştirilen kuralar 21.30'da son bulurken vatandaşlar kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile takip etti.

4. Noter Taner Ulutürk, "Bugün Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün 2025 yılı için istihdam edecek eksik işgücünün belirlenmesi için burada toplandık. Sabah saat 09.00'da başlayan kuralarımız 21.30'da bitti. Bu süre zarfında çeşitli fabrikalara 1440 tane asıl, 1440 tane de yedek aday belirledik. Hem çalışanlarımıza hem Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE