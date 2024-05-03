ÇAYKUR, 2024 Yılı Yaş Çay Kampanyasını Başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, 2024 Yılı Yaş Çay Kampanyasını Başlatıyor

ÇAYKUR, 2024 Yılı Yaş Çay Kampanyasını Başlatıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024 yılı yaş çay kampanyasını başlatıyor. Çay müstahsilleri çaylarını budayarak ve gübreleme işlemi yaparak sezonu verimli bir şekilde başlamak için hazırlıklarını tamamladı. ÇAYKUR, kampanyanın başlangıç tarihini duyurdu ve çay müstahsilleri yaş çay taban fiyatını bekliyor. Üreticilere yabancı otları temizlemeden çay hasadı yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

03.05.2024 13:44
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yarın itibariyle 2024 yılı yaş çay kampanyasını başlatıyor.

2024 yılının yaş çay sezonuna verimli bir şekilde başlamak isteyen çay müstahsilleri öncelikli olarak çaylarını budayarak işe başladı. Çay budamalarının hemen ardından üreticiler tarafından arazilerde gübreleme işlemi gerçekleştirilirken, yaş çay kampanyası için üreticiler hazırlıklarını tamamladı. ÇAYKUR'da 2024 yılı yaş çay kampanyasının 4 Mayıs Cumartesi günü itibariyle başlayacağını duyurdu. Çay müstahsili şimdi açıklanacak olan yaş çay taban fiyatını bekliyor.

Üreticilere yabancı otları temizlemeden çay hasadı yapmamaları konusunda uyarıda bulunan ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Değerli üreticilerimiz, bu yıl çayımızın ülkemize gelişinin 100. yılındayız. Çayımızın gelecek nesillerimize yüzyıllarca daha ekmek kapısı olabilmesi için her yıl olduğu gibi bu yılda kaliteden ödün vermeden sağlıklı huzurlu ve bahçemize ailecek gireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yaş çay kampanyasını 4 Mayıs 2024 tarihi itibarı ile açıyoruz. Bahçelerimizi her türlü yabancı maddelerden arındırdıktan sonra hasada başlayalım. Temizlik işlerini yapmadan çay hasadı yapmayalım. Yabancı otlar çayın tüm özeliklerini yok ettiğini, aroması bozulan çay içildiğinde damak tadımızı etkilediğini biliyoruz. Damak tadımızın bozulmadan 100. Yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, 2024 Yılı Yaş Çay Kampanyasını Başlatıyor - Son Dakika

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