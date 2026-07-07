ÇAYKUR'dan 2. Sürgün Uyarısı - Son Dakika
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ÇAYKUR'dan 2. Sürgün Uyarısı

ÇAYKUR\'dan 2. Sürgün Uyarısı
07.07.2026 15:01
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ÇAYKUR, 2. sürgün yaş çay hasadının 8 Temmuz'da başlayacağını duyurarak alım süreçlerine dikkat edilmesini istedi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2. sürgün yaş çay hasadının 8 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını duyurarak üreticilere fabrikalardaki yığılmaların önüne geçilmesi için günlük alım limitlerine ve randevu sistemine titizlikle uyulması istendi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarının 28 Haziran tarihi itibarıyla sorunsuz bir şekilde tamamlandığı hatırlatılarak "İkinci sürgün döneminde, genel hava koşulları ve makineli hasat oranının oldukça artması nedenleriyle hasat sürecinin kontrollü yapılması hepimizin önceliği olmalıdır. Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu koşullar altında Teşekkülümüz tarafından bildirilen günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alım süreçlerine ait uygulamalarla uyumlu bir şekilde sürecin yürütülmesi tüm paydaşlarımız için önem arz edecektir. Bununla birlikte şunu da belirtmeliyiz ki, sürgün boyunca kurum olarak alım limitlerimizi daima azami seviyede tutmaya devam edeceğiz. Hepimizin malumu olan ikinci sürgün dönemine özel koşullar nedeniyle bazı hatırlatmaların yapılmasının sürecin doğru yönetilmesi bakımından isabetli olacağı kanaatindeyiz. Unutmayalım ki; yaptığımız her planlama ve işlemde çayımızın bolluk ve bereketinden hem bugün hem de gelecekte istifade edebilmemiz için değerlendirme yapmak durumunda olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci sürgünde başta üreticilerimiz olmak üzere çay tarımının tüm paydaşlarına kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çaykur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan 2. Sürgün Uyarısı - Son Dakika

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