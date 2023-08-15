Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına son 3 ayda 3. zammı yaptı. Çaykur, haziran ve temmuzun ardından ağustosta da fiyat artışına gitti. Bugün itibarıyla çay fiyatları yüzde 4.5 oranında arttı
Çaykur, 8 Haziran'da yaptığı yüzde 43'lük zammın ardından 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında fiyat artışına gitmişti.
Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat son 3 ayda üçüncü kez değişti - Son Dakika