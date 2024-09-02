ÇAYKUR, Organik Çay Üreticilerinin Tepkisine Neden Oldu

Ekonomi

ÇAYKUR'un organik çay üretimi yapılan bölgelerde alan bazlı desteğe geçişin ardından kota uygulamasını da 500 kilogram olarak belirlemesi tepkilere neden oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) sezon başında organik tarımda verdiği desteği kilogram bazlı değil dekar bazlı vereceğini açıkladı. Şimdi de konvansiyonel üreticilere 750 kilogram kota açıklamasına rağmen organik üreticilere 500 kilogram sınırlaması getirince organik çay üreticilerinin tepkisine neden oldu. Organik çay üreticileri 3. sürgünde 500 kilogram kota uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek üst üste alınan kararların morallerini bozduğunu ifade ettiler.

"Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar"

Rize'nin Hemşin Vadisi'nden başlayıp organik üretimi tüm bölgelere yaymak için önceki genel müdürlerden Ekrem Yüce döneminde başlatılan çalışmalar kapsamında 2013 yılında Pazar İlçesi Suçatı Köyünde de organik çay üretimine geçiş yapan üreticiler gelinen noktada üvey evlat muamelesi görmeye başladıklarını iddia ettiler.

Organik çay üreticisi Şeref Sümer, kendisinin aynı zamanda ÇAYKUR emeklisi olduğunu, ÇAYKUR'un organik çay üreticisini cezalandıran bir tutum içerisinde olduğunu dile getirerek "ÇAYKUR, biz organik çay üreticilerini cezalandırıyor galiba. Organik olmayan bölgelere 750 kilogram kota verilirken bize 500 olarak belirlendi. Aslında organiklere kota da yok. ÇAYKUR ile organik çay üreticileri arasında yapılan sözleşmenin ikinci maddesinde 'üreticinin getirdiği tüm çayı alır' diye ÇAYKUR ile karşılıklı imzalanan bir sözleşmemiz var. ÇAYKUR bu sözleşmeye uymadığı gibi bir de bizi konvansiyonel üreticilere karşı cezalandırmış oluyor. Zaten kilo bazlı desteği alan bazlı desteğe çevirdiler. O konuda da organik üreticiler zarara uğradı. Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar" dedi.

Bir başka organik çay üreticisi Timur Sümer de yaptığı açıklamada, kotanın çayın verimine göre değil de tapusuna göre belirlenmesinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirtirken Orhan Sümer isimli üretici ise organik üretimin hiçbir değeri kalmadığını düşündüklerini ifade ederek "Çayı ile ilgilenen, kaliteli üretim yapan karşılığını alamıyor. Adam çaya bakmıyor dönümü fazla o para alıyor. Bu nasıl olacak? Bize dönüm başı 500 kota veriyor, diğer bölgelere 750 alıyor. Bu şekilde bir uygulamanın bize bir faydası yok ki" şeklinde konuştu. - RİZE