ÇAYKUR\'un organik tarımda yaptığı değişiklik tepkilere neden oldu

Ekonomi

ÇAYKUR'un organik tarımda gittiği değişiklik organik tarımla uğraşan müstahsillerin tepkisine neden oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) organik tarımda verdiği desteği kilogram bazlı değil dekar bazlı vereceğini açıkladı. Bunun üzerine çay tarım arazisiyle ilgilenen müstahsiller tepki göstermeye başladı. 'Bahçesiyle ilgilenmeyen az çay veriyor, bahçesiyle ilgilenen çok çay veriyor' diyen çay müstahsilleri düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor.

Çamlıhemşin Dikkaya Köyü'nde organik çay tarımı yapan Kadir Ali Kus, "8 senedir organik desteklemeyi alıyordum. Bu sene alan bazında organik destekleme oluyor. Benim 5 dönüm arazim var. 5 dönüm arazimden para kazanıyordum. Şu anda alınan karara göre 10 dönüm arazisi olan bir adamın 2 ton çay vererek 10 dönüm arazi bazında destekleme alacak. Benim 5 ton çayım oluyordu. 5 ton arazim var. Bu hak mıdır adalet midir? Çiftçi olarak mağduruz. Organik çaya çiçek gibi bakıyoruz. Mağduruz. Ben 10 senedir arazimde kesinlikle kimyasal gübre dökmüyoruz. Bu organik çaydır. Emek verdik. Ben ölsem bile organikten çıkmayacağım. Devlet bize bir destek yapsın" ifadelerini kullandı. - RİZE