CBO: İran operasyonunun Pentagon'a maliyeti 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar - Son Dakika
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CBO: İran operasyonunun Pentagon'a maliyeti 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar

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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu tahmin etti. Raporda, çatışmaların sürmesi halinde her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar olacağı ve hava savunma füze stoklarının birkaç yıl boyunca zayıflayacağı öngörüldü.

NEW ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.

CBO, şubat ayı sonunda İran'a karşı "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla başlatılan harekatın maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi.

Konuya ilişkin raporunu yayımlayan CBO, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu tahmin etti.

Raporda, söz konusu maliyetin, tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.

Çatışmaların devam etmesi halinde maliyetlerin artacağına işaret edilen raporda, şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü.

Hava savunma stokları risk altında

Raporda, Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.

Azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı ifade edilen raporda, bu açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.

Raporda, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel ölçekte tırmandırdığına dikkati çekildi.

Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunun altı çizilen raporda, 2027'nin ilk çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi enflasyonunun önceki tahminlerin 0,5 puan, çekirdek PCE enflasyonunun ise 0,3 puan üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, çatışmadan kaynaklanan daha yüksek enflasyon oranlarının Hazine tahvil faizlerini de yukarı çektiği belirtildi.

Diplomatik operasyonlar ve dış yardımlar gibi olası ek maliyetlerin ise çatışmanın nihai seyrine bağlı olduğu ifade edilen raporda, bu nedenle net bir hesaplama yapılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CBO: İran operasyonunun Pentagon'a maliyeti 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar - Son Dakika

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