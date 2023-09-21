Kuntz'un cebine havadan milyonlarca lira girecek! İşte TFF'nin ödeyeceği tazminat - Son Dakika

Kuntz'un cebine havadan milyonlarca lira girecek! İşte TFF'nin ödeyeceği tazminat

Son Güncelleme: 21.09.2023 14:36

A Milli Takım'da görevden alınan teknik direktör Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu. Alman hoca, 1 yıllık maaşının yarısı olan 21.6 milyon lirayı cebine koyacak.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Alman hocaya TFF'nin ödeyeceği tazminatta belli oldu. Kuntz'a 1 yıllık maaşının yarısı olan 21.6 milyon lira ödenecek.

EURO 2024'E GİDERSEK PRİM ALACAK

Ajansspor'un haberine göre; TFF, Stefan Kuntz'a 750 bin euro ödeme yapacak. Eğer A Milli Takım EURO 2024'e kalırsa Alman hoca, belirlenen prim miktarının 3'te 2'sini alacak.

1.95'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

A Milli Takım, Stefan Kuntz yönetiminde 20 maça çıktı. Ay-yıldızlılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 39 puan topladı. Bu dönemde Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım, 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Finans, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuntz'un cebine havadan milyonlarca lira girecek! İşte TFF'nin ödeyeceği tazminat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuntz'un cebine havadan milyonlarca lira girecek! İşte TFF'nin ödeyeceği tazminat - Son Dakika
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