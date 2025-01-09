ÇEDAŞ'tan Rekor Elektrik Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÇEDAŞ'tan Rekor Elektrik Tüketimi

ÇEDAŞ\'tan Rekor Elektrik Tüketimi

ÇEDAŞ, 31 Aralık 2024'te elektrik tüketiminin son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 8,1 milyon kWh'ye ulaştığını açıkladı.

09.01.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 31 Aralık 2024 günü geçen yıla göre havaların daha soğuk geçmesi ve yeni yıl hazırlıklarının etkisiyle elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 8,1 milyon kWh'yi buldu. Yılın son günü saat bazında en yüksek tüketim ise 406 bin kWh ile 17.00-18.00 arası yaşandı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2024 yılının son günü ile yeni yılın ilk gününün elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. ÇEDAŞ'ın verilerine göre üç ilde 31 Aralık 2024 tarihinde elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bir önceki yılın 31 Aralık günü 6,8 milyon kWh olan elektrik tüketimi, havaların daha soğuk geçmesi ve yılbaşı hazırlıklarının da etkisi ile yüzde 17,98'lik artış ile 2024'ün son günü 8,1 milyon kWh'ye ulaştı.

Gün içerisinde en yüksek tüketim 17.00-18.00 saatleri arasında gözlendi

Hizmet verdiği her noktaya kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti verme hedefi ile faaliyet gösteren ÇEDAŞ'ın verilerine göre, 31 Aralık Salı 2024 günü en yüksek tüketim 406 bin kWh ile 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu arada yılın son gününde olduğu gibi 2025'in ilk günü 1 Ocak'ta da elektrik tüketimi 7,7 milyon kWh ile son 5 yılın zirve noktasını gördü.

"Personel sahadaydı"

Yeni yılda enerji sıkıntısı yaşanmaması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, "Bunun yanı sıra SCADA ile uzaktan besleme yapabilecek istasyonlarda kesinti sürelerinin minimum olması sağlandı. Hizmet bölgemizde kış şartları ağır geçtiğinden kış ayları gelmeden önce bakım-onarım çalışmalarımızı tamamlayarak, arıza sayı ve sürelerini en aza indirmek amacı ile gerekli önlemleri aldık. Ayrıca muhtemel enerji talebi artışlarını da öngörerek gerekli kesit artışı, yük bölümü ve şebeke çalışmalarını yaptık. Yeni yıla güvenli ve kesintisiz enerjiyle girmemiz için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. 2025 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bol enerji getirmesini temenni ederken, ÇEDAŞ ailesi olarak yeni yılda da kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama hedefimizle 7/24 esası ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yozgat, Enerji, Yaşam, Tokat, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇEDAŞ'tan Rekor Elektrik Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: ÇEDAŞ'tan Rekor Elektrik Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.