ÇEDAŞ\'tan Rekor Elektrik Tüketimi

Ekonomi

ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 31 Aralık 2024 günü geçen yıla göre havaların daha soğuk geçmesi ve yeni yıl hazırlıklarının etkisiyle elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 8,1 milyon kWh'yi buldu. Yılın son günü saat bazında en yüksek tüketim ise 406 bin kWh ile 17.00-18.00 arası yaşandı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2024 yılının son günü ile yeni yılın ilk gününün elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. ÇEDAŞ'ın verilerine göre üç ilde 31 Aralık 2024 tarihinde elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bir önceki yılın 31 Aralık günü 6,8 milyon kWh olan elektrik tüketimi, havaların daha soğuk geçmesi ve yılbaşı hazırlıklarının da etkisi ile yüzde 17,98'lik artış ile 2024'ün son günü 8,1 milyon kWh'ye ulaştı.

Gün içerisinde en yüksek tüketim 17.00-18.00 saatleri arasında gözlendi

Hizmet verdiği her noktaya kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti verme hedefi ile faaliyet gösteren ÇEDAŞ'ın verilerine göre, 31 Aralık Salı 2024 günü en yüksek tüketim 406 bin kWh ile 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu arada yılın son gününde olduğu gibi 2025'in ilk günü 1 Ocak'ta da elektrik tüketimi 7,7 milyon kWh ile son 5 yılın zirve noktasını gördü.

"Personel sahadaydı"

Yeni yılda enerji sıkıntısı yaşanmaması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, "Bunun yanı sıra SCADA ile uzaktan besleme yapabilecek istasyonlarda kesinti sürelerinin minimum olması sağlandı. Hizmet bölgemizde kış şartları ağır geçtiğinden kış ayları gelmeden önce bakım-onarım çalışmalarımızı tamamlayarak, arıza sayı ve sürelerini en aza indirmek amacı ile gerekli önlemleri aldık. Ayrıca muhtemel enerji talebi artışlarını da öngörerek gerekli kesit artışı, yük bölümü ve şebeke çalışmalarını yaptık. Yeni yıla güvenli ve kesintisiz enerjiyle girmemiz için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. 2025 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bol enerji getirmesini temenni ederken, ÇEDAŞ ailesi olarak yeni yılda da kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama hedefimizle 7/24 esası ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi. - SİVAS