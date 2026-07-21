Çekirge Panic Olacak Bir Durum Değil - Son Dakika
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Çekirge Panic Olacak Bir Durum Değil

21.07.2026 09:25
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Ziraat mühendisleri, görülen çekirgelerin zararlı tür olmadığını ve sürecin takip edildiğini bildirdi.

Ziraat mühendisleri, son günlerde bazı bölgelerde görülen çekirgelerin tarladaki mahsullere zarar veren türden olmadığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, son günlerde bazı bölgelerde görülen iri cins çekirgelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Akıllara ilk gelen sorunun "Çekirgeler tarladaki ürüne zarar verir mi?" olduğuna işaret eden Kiraz, "Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor." dedi.

Her iri çekirgenin tarlalara saldıran istilacı tür olmadığını vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

"Şu anda bütün süreç yakından takip ediliyor. Tarladaki ürünlere zarar verecek herhangi bir bulgu şu ana kadar tespit edilmedi. Sahada anlık takipler yapılıyor. Türkiye'de zaman zaman çekirge kaynaklı bölgesel ve geçici riskler oluşsa da Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolü ve mevsimsel koşullar nedeniyle kriz seviyesine ulaşmaz."

"Panik yapılacak durum söz konusu değil"

Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu da çekirgelerin yeniden gündem olmasıyla ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Bölgede başka böceklerle beslenen türler ile genel zararlı olarak görülen çeşitli çekirgelerin bulunduğu bilgisini veren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yörede tarladaki mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler için panik olacak durum söz konusu değildir. Tarladaki ürünleri saatler içinde tüketenler genelde çöl çekirgeleridir. Sahadaki incelemelerimizde bu sürülere rastlamadık. Türkiye'nin iklim yapısı ve coğrafi konumu sebebiyle çöl çekirgesi sürüleri ülkemize kolay kolay ulaşamıyor. Nadiren gelebilenler ise kalıcı istilalara dönüşmedi. En son bu tür ülkemizde 1985'te görüldü."

Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin her zaman süreci yakından takip ettiğini, sorun tespit edilmesi halinde gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Ekipler, çekirgelerin yumurtlama alanlarını kıştan ve erken bahardan itibaren takip ediyor. İhtiyaç duyulan yerlerde toplu ilaçlama yapılıyor. Popülasyonlar tarıma zarar verecek seviyeye ulaşmadan baskılanıyor. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek durum şu anda bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çekirge Panic Olacak Bir Durum Değil - Son Dakika

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