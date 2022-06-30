Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi

30.06.2022 09:41

Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi ziyarete açıldı Bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan eserler belli oldu.

Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL - Bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan eserler belli oldu. Jüri değerlendirmesi sonucu toplamda 23 eser ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticilerinden Erdemir, eserlerinde çeliği ana malzeme olarak kullanan heykel sanatçılarını desteklemeye devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle 'Dönüşüm' temasıyla gerçekleşen Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'na 11 farklı üniversiteden 197 öğrenci başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser de sergilendi. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu "Self Sabotage" adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer "The Conversion" eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise "İsimsiz" eseriyle üçüncü oldu.

Yarışmanın 1'incisine 20 bin TL, 2'ncisine 15 bin TL, 3'üncüsüne 10 bin TL verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 5 bin TL, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 4 bin TL takdim edildi.

Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden toplamda 200'e yakın eser yarışmaya katıldı

Seçilen 54 eser arasından 23 heykele ödüller verildiğini belirten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölüm başkanı Bülent Çınar, "Yarışmamız daha öncesinde 2 yılda bir yapılıyordu. Etkinliğimizin artık her yıl yapılmasına karar verildi ve bugünde 7'cisini gerçekleştirdik. Tüm türkiye çapında bulunan okullardaki heykel bölümü öğrencilerini destekleyecek olan önemli bir etkinlik haline geldi. 7'ncisini yaptığımız bu yarışmada toplamda 200'e yakın eser değerlendirmeye alındı. Bunlardan 54 eseri seçtik ve buradaki sergimize getirdik. Bu 50 eserden 23 tanesine de ödül verdik" dedi.

Yarışmada ödüllendirilen diğer kategoriler şöyle:

Mansiyon Ödülü: Uğur Ömer Pekince, Akın Ayaz, Koray Bıyıklı, Ufuk Aydın, Büşra Kara

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Ünlü, Markar Roben Divarcı, Altay Nehemya Çelik, Emrah Önal, Utku Yılmaz

Erdemir Özel Ödülü: Berkay Ali Yağbasan, Gülfidan Soyuğur, Sevdiye Cerrahoğlu, Saltık Doğa Özsar, Erim Caan, Doğukan Çırıkka, Sude Çağdaş, Ayet Yeşilova, Yağmur Korkut, Nadide Gürcüoğlu

Sergi 7 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyarete açık

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi 7 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergi, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin bulunduğu bölgelerde de sanatseverlerle buluşacak.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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