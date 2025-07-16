Çelik Kubbe: Yapay Zeka Destekli Hava Savunma - Son Dakika
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Ekonomi

Çelik Kubbe: Yapay Zeka Destekli Hava Savunma

16.07.2025 13:25
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SSB Başkanı Görgün, Çelik Kubbe'nin yapay zeka ile tehditleri uzaktan algılayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin, yapay zeka destekli karar destek mekanizmalarıyla tehditleri en uzak menzilden algılayıp bertaraf edebilecek şekilde tasarlandığını bildirdi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Görgün, "Saha Sohbetleri" etkinliğinde Çelik Kubbe projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sisteminin, "Çelik Kubbe" ismiyle resmileştiğini belirten Görgün, Çelik Kubbe'nin, bir hava savunma sistemi olmasının yanı sıra bütünleşik bir savunma doktrini olduğunu belirtti.

Görgün, bu sistemin, "eş zamanlı" değil "eş güdümlü" çalışmayı, "bir arada" değil "birlikte" çalışmayı simgeleyen bir konsept olduğuna işaret ederek, "Sistem, yapay zeka destekli karar destek mekanizmalarıyla tehditleri en uzak menzilden algılayıp bertaraf edebilecek şekilde tasarlandı." ifadesini kullandı.

Sistemin, SİPER, HİSAR A+ ve O+, KORKUT, SUNGUR gibi farklı menzil katmanlarında çalışan unsurları tek bir komuta kontrol mimarisi altında entegre ettiğini bildiren Görgün, radarlar, elektro-optik sensörler, sinyal bozucular ve lazer sistemlerinin de bu bütünsel yapının parçası olacağını bildirdi.

"En uygun müdahale senaryosu oluşturuluyor"

Görgün, Çelik Kubbe komuta kontrol mimarisinin merkezinde, tüm unsurların ortak bir hava resmi üzerinden haberleştiği yapay zeka destekli bir sistemin yer aldığını belirterek, "Bu yapı sayesinde, tehdit algılandığında en uygun müdahale senaryosu oluşturuluyor ve ilgili birime zamanında iletiliyor. Karar destek yapısı sürat ve isabetlilik açısından kritik rol üstleniyor. Bu sistemde yalnızca insan kararı değil, yapay zeka tabanlı algoritmalar da devreye giriyor." bilgisini verdi.

Sistemde yer alan tüm bileşenlerin yerli ve milli olarak üretildiğine işaret eden Görgün, "Eğer tüm bu sistemleri farklı ülkelerden alsaydık, ortak çalışabilirlik büyük bir mühendislik sorunu olurdu ama biz aynı mühendislik kültüründen gelen sistemleri bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Görgün, SSB'nin yaklaşımının hem ürün geliştirmeye hem de strateji, entegrasyon ve sürdürülebilir ekosistem oluşturmaya odaklandığını belirterek, yüzlerce alt yüklenicinin bu sistemlerde rol oynadığını, yüzde 21 KOBİ zorunluluğu ve yüzde 2 yerlileştirme payı gibi mekanizmaların, bu vizyonun sürdürülebilirliğini desteklediğini ifade etti.

Ayrıca 6. nesil savaş ortamı için sensör füzyonunun merkezde olduğu, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte çalıştığı bir konsept üzerine çalıştıklarını belirten Görgün, KIZILELMA, ANKA-3, HÜRJET ve KAAN gibi projelerin bu yapının parçaları olacağına dikkati çekti.

Görgün, savunma sanayisi ihracatının yarısından fazlasının NATO ve AB ülkelerine yapıldığına işaret ederek, SSB bünyesinde NATO ilişkilerine yönelik özel bir müdürlük kurulduğunu bildirdi.

Sadece sistem değil, strateji de ürettiklerini vurgulayan Görgün, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı ve ileriye dönük vizyonunu yansıtan simgesel bir yapı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çelik Kubbe: Yapay Zeka Destekli Hava Savunma - Son Dakika

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