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Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu - Son Dakika

Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu

01.02.2022 17:14
Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Limited Şirketinde resmi yetkili sendika oldu.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Limited Şirketinde resmi yetkili sendika oldu.

Geçtiğimiz günlerde Çelikoğlu D.Ç'de çalışan yaklaşık 330 işçiyi üye yapan Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yetki tespitini yaptırmıştı.

Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika olan Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "Her şeyden önce süresi içinde itiraz etmeyerek, işçilerin sendikalı olma hakkına ve tercihine saygı ile yaklaşan işadamımız Remzi Özçelik'e teşekkür ederim. Özçelik, fabrikasında çalışan yaklaşık 330 işçinin sendikalı olma talebini gayet olumlu karşıladı.

Geçtiğimiz hafta yetki tespitini almıştık ve bir hafta içinde itiraz olmadığından dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Limited Şirketinde bizim yetkili sendika olduğumuz yönünde belgemizi de gönderdi. Çelikoğlu D.Ç'de en iyi şekilde iş barışının, huzurunun ve üyelerimizin memnuniyetinin devam ederek büyümesini, Remzi Özçelik ile birlikte sağlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Tüm Çelikoğlu D.Ç. çalışanlarına sendikamıza hoş geldiniz diyor ve hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik ise açıklamasında, "Biz Çelikray ailesi olarak büyük bir aileyiz. Tüm çalışanlarımızın her biri, ailemizin bir bireyidir. Beraber üretiyoruz, beraber kazanıyoruz ve şimdi de Özçelik İş Sendikası bünyesinde çalışanlarımızın sendikalı olması bizi daha da mutlu etti. Şirketimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Demir Çelik, Karabük, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu - Son Dakika
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