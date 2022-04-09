Cengiz Elektrik'ten TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Cengiz Elektrik'ten TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin açıklama

09.04.2022 13:36
Cengiz Elektrik'ten TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin açıklama

Cengiz Elektrik, bir milletvekili tarafından açıklanan ve basında yer bulan TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Cengiz Elektrik, bir milletvekili tarafından açıklanan ve basında yer bulan TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Cengiz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletvekili tarafından açıklanan ve basında yer bulan TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında açıklama gereği doğmuştur.

Şirketimizin TBMM'yle olan elektrik sözleşmesi Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla 2022 yılının herhangi bir ayında Meclis'e Cengiz Elektrik tarafından elektrik tedariki sağlanmamış ve fatura kesilmemiştir.

Cengiz Elektrik, TBMM'nin elektrik tedarikini, yapılan açık ihaleye katılarak kazanmış ve ihale süresi boyunca EPDK'nın açıklamış olduğu tarifenin altında faturalandırma yaparak TBMM'ye 2020 yılında yüzde 12,1, 2021 yılında ise yüzde 22,8 ucuza elektrik sağlamış; bu sayede TBMM iki yılda toplamda 8,4 milyon liralık tasarruf etmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2022 yılında TBMM'ye kesilen elektrik faturalarının şirketimizle bir ilgisi yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

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Milletvekili, Aralık, Ocak, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cengiz Elektrik'ten TBMM'ye ait elektrik faturasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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