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Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor - Son Dakika

Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor

14.01.2022 10:19
Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor

Cengiz Enerji, Özbekistan'ın Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulum çalışmalarına başladı.

Cengiz Enerji, Özbekistan'ın Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulum çalışmalarına başladı. 70 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak santral devreye alındığında, Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki toplam kurulu gücü 460 megavata ulaşacak.

Cengiz Holding'in iştiraki Cengiz Enerji; Özbekistan'ın enerji üretim kapasitesine önemli katkıda bulunacak yaklaşık 800 bin nüfusu bulunan Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulumuna başladı. 220 megavat kurulu güce sahip santralin bu yıl sonunda tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, Özbekistan'ın enerji altyapısının yenilenmesi sürecine ve enerji üretimine destek verdiklerini belirterek, "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen yıl başladığımız ve yine doğal gaz çevrim santrali olan yatırımımız, birkaç ay sonra faaliyete geçecek. Şu anda ön devreye alma çalışmalarını sürdürdüğümüz 240 megavat kurulu güce sahip projeden sonra bu sefer Sirdaryo'da başladığımız bu yatırım bizi çok heyecanlandırıyor. 2,5 milyondan fazla nüfusa sahip olan Taşkent'le karşılaştırıldığında görece küçük bir şehir olan Sirdaryo'nun yerel ekonomisine ve gelişimine de katkıda bulunacak 220 megavat kurulu güce sahip santralimizi bu yılın sonunda devreye almayı planlıyoruz. Böylece Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 460 megavata çıkmış olacak. Bu büyüklük, yaklaşık 230 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor" diye konuştu.

Proje aşamasında 500 kişilik istihdam

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sirdaryo kentinin ve ulusal şebekenin enerji arzına katkıda bulunmayı amaçlayan doğal gaz çevrim santrali, 70 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Santralin inşaat ve kurulumunda aralarında Türk mühendislerin de bulunduğu toplam 500 kişi çalışıyor. Yerel kaynaklardan ve tedarik şirketlerinden maksimum düzeyde faydalanılacak kurulum sürecinde, sıcak testlerin temmuz ayında başlaması ve kurulum çalışmalarının yılın ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Sirdaryo Doğal Gaz Çevrim Santrali ile ilgili Elektrik Alım Anlaşması, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri ve Cengiz Enerji arasında 28 Haziran 2021'de imzalanmış, ilgili Başkanlık Kararı ise 10 Kasım 2021'de yayımlanmıştı. Cengiz Enerji tesiste yap-işlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek. - İSTANBUL

Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor
Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor

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Cengiz holding, Cengiz Enerji, Özbekistan, Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cengiz Enerji, Özbekistan'da ikinci doğal gaz çevrim santralini kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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