Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye yükseltildi. İlgili karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı - Son Dakika Ekonomi