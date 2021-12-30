Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı

Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye yükseltildi. İlgili karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 6 AY OLDU

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.