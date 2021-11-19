Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, yeni pazar yeri platformu CEPTETEB Süper'i hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, CEPTETEB mobil bankacılık uygulamasının Cüzdan menüsünde yer alan, ilk etapta uçak bileti ve elektronik ürün alışverişi ile müşterilerine özel indirim fırsatları sunan CEPTETEB Süper, çok yakında yeni eklenecek iş ortakları ile kullanıcılarına sunduğu hızlı ve kolay alışveriş deneyimini çeşitlendirecek.

Dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştiren ve dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan TEB, müşterileri için CEPTETEB Süper ile indirimli alışverişin kapılarını aralıyor.

CEPTETEB'liler ilk etapta uçak bileti ve elektronik ürün alışverişlerini CEPTETEB Süper ile yaptıklarında özel indirimlerin keyfini çıkarırken, form doldurma zahmetiyle de uğraşmıyor. Yakın zamanda yapılacak yeni iş birlikleriyle, farklı kategorilerde de indirim ve avantajlar kullanıcılarla buluşturulacak.

CEPTETEB Süper, TEB'in CEPTETEB mobil bankacılık uygulaması üzerinden müşterilerine özel sunduğu bir pazar yeri platformu. Kullanıcılar, mobil uygulamanın Cüzdan sekmesinden platforma ulaşıp dijital bankacılık parolalarıyla giriş yaptıktan sonra uçak bileti ve elektronik ürün alışverişlerini kendilerine özel indirimlerle yapabiliyor. CEPTETEB Süper'den alışveriş yapan müşteriler, satın alma ve teslimat için gereken adres, telefon, e-posta gibi bilgilerini doldurmakla uğraşmıyor. Sadece o alışverişlerde kullanılmak üzere bilgi paylaşım onayı veriyor ve TEB'de kayıtlı bilgilerini güvenli ve zahmetsiz bir şekilde satın alma formuna aktarıyor. Müşteriler ödeme aşamasında da kart bilgilerini tek tek doldurmakla uğraşmıyor, kart bilgileri paylaşım onayı veriyor ve ödeme anında listelenen TEB banka kartı veya kredi kartlarından dilediğini seçip ödemesini tamamlıyor.

CEPTETEB Süper'in zahmetsiz ve indirimli alışveriş deneyiminden faydalanmak isteyen ve henüz CEPTETEB müşterisi olmayanlar da mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak dakikalar içerisinde hesabını açabiliyor.

"CEPTETEB Süper de yenilikçi hizmetlerimiz arasında yerini aldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijital bankacılığın hızla geliştiği günümüzde ödeme sistemleri ve yeni dijital uygulamaların da geliştiğini belirtti.

CEPTETEB mobil mankacılık uygulamasını müşterilerin tek banka uygulaması altında istedikleri tüm işlemleri yapabilmeleri üzerine geliştirdiklerini ifade eden Mendi, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bankacılık uygulamalarının finansal çözüm sunmasının ötesine geçerek müşterinin farklı ihtiyaçlarına da hizmet eden SuperApp platformları olacağını söylemiştik. CEPTETEB mobil bankacılık uygulamamız içinde hayata geçirdiğimiz CEPTETEB Süper de yenilikçi hizmetlerimizden biri olarak yerini aldı. CEPTETEB Süper ile müşterilerimiz alışverişlerini zaman kaybetmeden ve kolayca yapabilecekler. CEPTETEB'lilerin uçak bileti ve elektronik ürün alışverişlerini özel indirimlerle kolayca yapabilecekleri CEPTETEB Süper ile sunduğumuz alışveriş deneyiminin kapsamını daha da genişletmek için iş ortaklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yine bu platform üzerinden kredi çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Şu an 2 milyondan fazla aktif mobil bankacılık müşterimiz var. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin en iyi hizmeti deneyimlemesi için önümüzdeki dönemde inovatif bakış açımızla proaktif rol alarak, CEPTETEB mobil uygulamasına yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."