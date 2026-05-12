Çerkezköy Heyetinden Varşova Büyükelçisi\'ne Ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda üyesi iş adamlarından oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ı makamında ziyaret etti.

Varşova Ticaret Müşaviri Nevra Genç ve Can Berat Özeri'in de katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetleri, üye potansiyeli, bölgenin üretim gücü ve sanayi altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Çerkezköy'ün Türkiye sanayisindeki stratejik konumuna dikkat çeken Başkan Çetin, bölgenin özellikle üretim, ihracat ve yatırım açısından önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

"Önemli katkı sağlayacak"

Başkan Çetin konuşmasında, "Çerkezköy ve bölgemiz, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Polonya ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, üyelerimiz için yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları oluşturacaktır. Bu tür temasların, karşılıklı ticaret hacminin artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Fikir alışverişinde bulunuldu

Bölge ve Oda tanıtımının ardından Büyükelçi Rauf Alp Denktaş da Polonya'nın sanayi alanındaki gelişmişlik düzeyi, üretim kapasitesi ve ihracat odaklı ekonomik yapısı hakkında heyete bilgiler aktardı. Türkiye ile Polonya arasındaki ticari ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirten Büyükelçi Denktaş, önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti. Program kapsamında ayrıca, üyelerin aktif şekilde rol alabileceği ithalat ve ihracat süreçleri değerlendirilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çetin, nazik ev sahipliği ve değerli paylaşımlarından dolayı Büyükelçi Denktaş'a teşekkür ederek, gerçekleştirilen ziyaretin bölge iş dünyası adına verimli ve önemli bir temas olduğunu belirtti. - TEKİRDAĞ