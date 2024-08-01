Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek için SMC Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek için SMC Türkiye'yi ziyaret etti

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek için SMC Türkiye\'yi ziyaret etti

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerinin kurulması için SMC Türkiye ile iş birliği yapmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çetin, yapılan çalışmaların bölgeye değer katacağını belirtti.

01.08.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede yapılması planlanan Model Fabrika ve meslek liselerine destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SMC Türkiye'yi ziyaret ederek model fabrika ve mesleki eğitim merkezi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çetin, iş birliği içerisinde geliştirilecek çalışmaların bölgeye değer katacağını ifade etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Ufuk Mangır, Bünyamin Fırat ve Turgay Kaya ile birlikte merkezi Japonya'da bulunan SMC'nin ülkemizdeki merkez üssünü ziyaret etti. Çerkezköy TSO heyeti burada; SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar, Teknik Destek Departman Müdürü Burak Örenel, Teknik Eğitim Müdürü Aykut Yalçın, Bölge Satış Müdürü Serhat Göken, Satış Mühendisi Burak Durna ile bir araya geldi. İnovatif pnömatik ve elektriksel teknolojiler ile otomasyonu destekleyen, 80'den fazla ülkede 700 bin den fazla ürün çeşidi ile sektörünün lokomotif firmalarından olan SMC Türkiye, firmasında yer verdiği üretim parkuru, uygulamalı eğitim imkanı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinin öğrencilerini misafir ederek kendilerine hem üretim kabiliyeti kazandırıyor hem de öğrencileri yeni teknoloji ürünler ile tanıştırıyor. Nitelikli, aranan personel sorunu ile yakından ilgilenen ve bu alanda birçok girişimde bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede kurulması adına çalışmalarına başlanan Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Meslek Liselerine yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Firma gezildi

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan ve SMC Türkiye'nin alanında öncü bir firma olduğuna değinen Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "SMC Türkiye, Organize Sanayi Bölgemizdeki firmalarımızla da iş birliği içerisinde bulunan bölgemizde bayilerinin yer aldığı, teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde bünyesine ekleyen önemli bir otomasyon firması. Odamızın da öncülüğünü yaptığı ve bölgemize katma değer sağlayacak Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi başta olmak üzere yine bölgemizdeki meslek liselerinin gelişimine yönelik hedef ve projeler gerçekleştirmek adına bir araya geldik. İşbirliği içerisinde üretim üssü bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağımıza olan inancımız tamdır. Bizleri burada misafir eden, işbirliği ortamı oluşturan SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Çerkezköy'deki gelişimin ve yükselişin her geçen gün arttığını ifade eden SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Meslek Liseleri başta olmak üzere işbirliği içerisinde birçok proje hakkında fikir alışverişinde bulunduk. SMC Türkiye olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz, üretimi geliştirecek gençlerin yetişmesine destek olmak bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda firmamızda ağırlamaktan mutlu olduğumuz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi iletiyorum. En kısa sürede çalışmalarımızın somut bir görünüme kavuşacağına inanıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ahmet Çetin, Çerkezköy, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek için SMC Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek için SMC Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement