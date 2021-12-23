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Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti

23.12.2021 11:09
Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti

Çerkezköy TSO Aralık ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy TSO Aralık ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

ÇTSO konferans salonunda yoklama ve saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında 2021 yılı Kasım ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Gelir ve gider bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi ise ekmek azami fiyatının görüşülmesi oldu. Son dönemde un fiyatlarında oluşan yüzde 75, elektrik ve doğalgazda oluşan yüzde 50, akaryakıtta oluşan yüzde 35'lik artışlar değerlendirilerek 210 gram ekmek azami satış fiyatı 2,50 TL olarak belirlendi. Aralık ayı meclisinde ayrıca 2022 yılı tahmini gelir, gider bütçesi görüşüldü ve 2022 yılı için tahmini gelir gider bütçesi 7 milyon 630 bin 724 TL olarak kabul edildi.

ÇTSO hizmet bedellerinde artış yapılmadı

Çerkezköy TSO Meclis üyeleri tarafından görüşülen ve gündem maddeleri arasında yer alan yıllık aidat, brüt asgari ücretin 5 bin 004 TL olması nedeniyle ilgili mevzuat gereği en düşük üye aidatının 501 TL olarak kararlaştırılırken, aidat tutarlarının aralığı ise 501 TL ile 855 TL arasında olacağı belirlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın vermiş olduğu hizmet bedellerinde ise bir artış yapılmadı ve 2021 yılı bedelleriyle devam edilmesine karar verildi. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti
Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti

Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı, Türk Lirası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çerkezköy TSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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