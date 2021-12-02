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Çerkezköy TSO'dan üyelerine "Dış Ticaret İstihbarat" hizmeti - Son Dakika

Çerkezköy TSO'dan üyelerine "Dış Ticaret İstihbarat" hizmeti

02.12.2021 10:00
Çerkezköy TSO'dan üyelerine "Dış Ticaret İstihbarat" hizmeti

'Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üye firmalarına dış ticaret konusunda da istihbarat hizmeti sunmaya devam ediyor.

'Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üye firmalarına dış ticaret konusunda da istihbarat hizmeti sunmaya devam ediyor. Çerkezköy TSO ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleşen "Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" ile üye firmalar dış ticarette yeni ülkelere ve yeni pazarlara açılma ve nokta atışı ihracat ile yeni müşterileriyle buluşma şansını yakalıyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye firmalarımızı, küresel pazarlara taşıyan ve hedef müşterilerini bulmakta kolaylık sağlayan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) hizmetinden yararlanmaları konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Çerkezköy TSO ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleşen 'Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi' ile şirketini yeni ülkelere ve pazarlara açma konusunda üyelerimizin yanında oluyoruz. Aynı zamanda nokta atışı ihracat ile üyelerimize yeni müşterileriyle buluşma fırsatı sunuyoruz. Bilindiği gibi Dış Ticaret İstihbaratı Hizmeti Projesi, özel sektör çatı kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin temel hedefleri arasında sayılan, ülke ihracatının artırılmasına katkı sağlama hedefi kapsamında başlatılmıştır. Bu kapsamda Dış Ticaret İstihbaratı Hizmet Veren Oda ve Borsalardan bir tanesi de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızdır" dedi.

"Yardımcı oluyoruz"

Üyelerine yardımcı olduklarını ifade eden Kozuva, "Bu konuda üyelerimiz gerek bize gerek paydaşlarımızdan Trakya DTİM'e başvurabiliyor. Örnek olarak üyelerimiz arasında henüz hiç ihracat yapmayan varsa bile ve bu üyemiz işe nereden başladığını bilemiyorsa. İhracata başlamış ama teknik desteğe ihtiyacı bulunuyorsa veya ihracatı kesintiye uğramış ve devam etmekte zorlanıyor ise ya da ihracat kapasitesini artırmak istemekle birlikte nasıl genişleteceğini bilemiyorsa. Herhangi bir üyemizin ithalatı zorunlu olup ucuz ve kaliteli ve de sürdürülebilir ithalat yapmak istiyorsa bütün bu üyelerimize beklentileri konusunda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu müracaat sonrası üyelerimize tüm dünyadan müşteri bulmak, potansiyel pazarları tespit etmek, ithalat için alternatif tedarikçiler bulmak ve gerekirse danışmanlık hizmeti de vermek mümkün oluyor. Müracaat için üyelerimiz bu konuda ya paydaşlarımızdan https://trakyadisticaret.org/ adresine girip hesap oluşturabilirler. Hesapları varsa firma bilgilerini giriş yapabilir ve bu konuda Odamızın Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Uzmanı İlknur İNAL ER ile (0282)-726-8888 – 160 telefondan veya ilknur.inal@cerkezkoytso.org.tr mail adresinden iletişim kurabilirler. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB nezdinde Trakya'da Dış Ticaret İstihbarat Hizmeti veren tek oda vasfını koruyor. Bilgi için: https://ihracatdestek.org.tr/dis-ticaret-istihbarat-hizmet-veren-oda-ve-borsalar" şeklinde bilgi verdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'dan üyelerine Dış Ticaret İstihbarat hizmeti

Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO'dan üyelerine 'Dış Ticaret İstihbarat' hizmeti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çerkezköy TSO'dan üyelerine "Dış Ticaret İstihbarat" hizmeti - Son Dakika
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