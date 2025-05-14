Çerkezköy ve Bükreş\'ten Kardeş Oda Protokolü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, Romanya programı kapsamında Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iki oda arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Başkanı Luliu Stocklosa tarafından karşılanan heyet, iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli, yatırım fırsatları ve ortak iş birliği projeleri üzerine verimli fikir alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmelerde, Türk ve Romanya iş dünyasının daha yakın çalışması ve yeni ortaklıklar kurması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmelerin ardından, Bükreş ve Çerkezköy arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde, iki oda arasındaki iş birliği mekanizması güçlendirilecek, ortak etkinlikler ve ticari projeler geliştirilecek, bölgesel ve uluslararası iş dünyasında ortak çalışmalar yürütülecek.

"Ekonomik ilişkiler daha ileri taşınacak"

Protokol imza töreninde konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bu iş birliği, hem Çerkezköy hem de Bükreş iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Kardeş Oda protokolü sayesinde, üyelerimiz Romanya'da daha güçlü ticari bağlantılar kurabilecek, ortak projelerde yer alabilecek ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileriye taşıyabilecek. Çerkezköy TSO olarak, uluslararası iş birliklerimizi artırmaya ve üyelerimize yeni pazarlara açılma imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ