Çeşme Otelleri Bayram Tatiline Yüzde 100 Dolulukla Giriyor

Turizm cenneti, ünlü tatil merkezi Çeşme'de, oteller, 9 günlük bayram tatiline yüzde 100 dolulukla giriyor. Çeşme'deki turizmciler, bayram tatilinin uzun olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasının talepleri arttırdığını ifade ettiler.
31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Çeşme'de dikkatler yeniden turizme yöneldi. 9 günlük uzun bayram tatilinin başlamasıyla Çeşme'de de turizm hareketliliği başladı. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, bayram tatili öncesinde rezervasyonların yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, "Özellikle bayramın ikinci günü için ciddi talep alıyoruz. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve okullardaki ara tatilin de aynı döneme denk gelmesi, bayramın önündeki ve ardındaki doluluklara ciddi katkı sağladı. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde olması birçok tatilciyi sahil kasabalarına davet etmeye başladı diyebiliriz. Bayramdan sonra da Alaçatı Ot Festivali etkinliği olacak. Tabi festivaldeki profil biraz değişecektir. Bayram profili ile aynı olmayacaktır. Fakat o hafta da da Çeşme'de ciddi bir yoğunluk beklentisi içindeyiz. Yaz tatili için de erken rezervasyonlar devam ediyor. Sezon yoğunluğuna entegre olmuş durumdayız. 2024 yılının 2023 daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Erken rezervasyonlar bunu işaret ediyor" diye konuştu.
"Özellikle bayramın 2. ve 3. günü rezervasyonları yüzde 90'ları aştı"
Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge de yaptığı açıklamada, "9 günlük uzun bir tatil başladı ve Çeşme hareketleniyor. Yaklaşık 20 gün önce bayram doluluklarımız, yüzde 30-40 seviyelerindeydi. Şu anda 4 günlük ortalaması yüzde 80'leri geçti. Özellikle bayramın 2. ve 3. günü rezervasyonları yüzde 90'ları aştı. Bayramın dört günlük ortalamasına baktığımızda yüzde 85 bandında olacağını düşünüyorum. Bu da iyi bir rakam. Çeşme'de hava güzel. Bayramda da böyle geçeceği söyleniyor. Bayramı kazasız belasız atlatacağız. Bayram tatili için her şey hazır. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye belirtti.
"Alaçatı Ot Festivali ile ilgili rezervasyonlar gelmeye başladı"
Bayramdan sonraki haftada da Alaçatı Ot Festivali'nin başlayacağını söyleyen Belge, "Festivalin bu seneki teması 'Öz'e Dönüş'. Gerçekten çok iyi oldu. Festival, ilk çıktığı zamanki konseptiyle yapılacak. Alaçatı Ot Festivali ile ilgili rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu yıl ki Ot Festivali'nin hem kalabalık, hem de daha dizayn bir şekilde olacağını düşünüyorum" cümlelerini aktardı.
"Erken rezervasyonları geçen yıla göre neredeyse 3 kat arttı"
Sezon ile ilgili beklentilerini de açıklayan Belge, "Bayram ve Alaçatı Ot Festivali'nden sonra sezonun başlamış olacağını düşünüyorum. Haziran'da okulların kapanmasıyla yoğunluk daha da artacak. Erken rezervasyonlara baktığımızda geçen yıla göre neredeyse 3 kat arttı. Bu da 2024 sezonunun nasıl geçeceği konusunda gösterge oluyor" diye belirtti.
"Çeşme'de her keseye uygun oteller var"
Çeşme'nin pahalı olduğu algısının doğru olmadığını söyleyen Belge, "Çeşme pahalı değil. Çeşme'de her keseye uygun oteller var. Her keseye uygun restoranlar var. İnsanlar 1 yıldızlı otele de gitse, 5 yıldızlı otele de gitse, pansiyona da gitse, Çeşme'de sürekli denetimler olduğu için tertemiz ve iyi hizmet veren otellerle karşılaşır. Bunun için misafirlerimiz, hiç çekinmeden Çeşme'ye gelebilirler. Tabi acenteler konusunda çok dikkatli olsunlar. Sahte siteler çıkıyor. Paralarını kaptırmasınlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor" diye uyardı.
"Türkiye'deki hizmet hiçbir yerde yok"
ETİK Başkan Yardımcısı ve ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Belge, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sene sadece Çeşme'de değil, tüm kıyılarımızda turizmin 2019 ve öncesi gibi olacağını, en azından o yıllara yaklaşacağımızı düşünüyorum. Böyle olursa esnaf da mutlu, otelci mutlu, çalışanlar mutlu olur. Sezonun uzaması konusunda ise bu sene bir fırsat. Bayram tatili ile başlayan, Alaçatı Ot Festivali ile birleşen ve Kasım ayının 15-20'sine kadar uzayan bir sezon olacağına inanıyorum. Çeşme'yi güzel bir sezon bekliyor. 4 yıl boyunca bir seçim de yok. Onun da bir rahatlığı olacak. Çünkü turizmciler seçimi pek sevmez. Artık seçim bitti. Herkes rahat. Otellerimiz hazır. Misafirlerimizi otellerle buluşturalım. Ağız tadıyla bir bayram tatili geçirsinler. Son olarak şunu söylemek istiyorum; Çeşme'yi Yunan adalarıyla ve dış ülkelerle karşılaştırmayın. Bizdeki hizmet hiçbir yerde yok. Bunu yabancılar da biliyor. Oradaki kalite ile buradaki kalite inanın çok farklı. Fiyat ucuz olabilir. Ama bizdeki hizmet, bizdeki kalite, bizdeki güler yüzlülük oralarda yok. Bu da bizim insanımıza özgü." - İZMİR
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