Çeşme'nin turizm geleceği için stratejik yol haritası hazırlandı - Son Dakika
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Çeşme'nin turizm geleceği için stratejik yol haritası hazırlandı

Çeşme\'nin turizm geleceği için stratejik yol haritası hazırlandı
11.07.2026 14:57  Güncelleme: 15:02
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İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de, turizm sezonunu 10-12 aya yaymak ve nitelikli geliri artırmak amacıyla hazırlanan 'Çeşme Turizm Strateji Planı' kamuoyuyla paylaşıldı. Termal, sağlık, dijital göçebelik ve gastronomi gibi alanlara odaklanan plan, turist sayısı yerine hizmet kalitesini ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de; turizm sezonunu 10-12 aya yaymak, nitelikli turizm gelirini artırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Çeşme Turizm Strateji Planı" kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeşme Kent Konseyi'nin öncülüğünde 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turizm Zirvesi'nin ardından hazırlanan kapsamlı çalışma tamamlandı. İlçenin "turizm anayasası" olarak nitelendirilen Çeşme Turizm Strateji Planı, Çeşme'nin turizm geleceğine yön verecek hedefleri ve uygulanabilir yol haritasını ortaya koydu. Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yıldırım Aktuğan tarafından kamuoyuna sunulan planda; termal ve sağlık turizmi, dijital göçebelik, kongre ve toplantı turizmi, sürdürülebilirlik, gastronomi ve deneyim odaklı turizm gibi başlıklar ön plana çıktı. Hazırlanan raporda, ziyaretçi sayısını artırmaya dayalı klasik turizm anlayışının yerine, turizm gelirini ve hizmet kalitesini yükselten, sezonu 10-12 aya yayan ve yerel ekonomiyi güçlendiren yeni bir modelin hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Geniş katılımlı ortak akıl vurgusu

Söz konusu plan; Çeşme Turizm Otelcileri Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu'nun geniş katılımlı iş birliğiyle hazırlandı. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların görüşleriyle katkı sunduğu sürece, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ile Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal'ın verdiği desteğin, sektörün ortak vizyona sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

"Kurumlar arası iş birliği en önemli teminatımız"

Çeşme Kent Konseyi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın da sürece sunduğu katkılara dikkat çekildi. Açıklamada, "Bu kapsamlı çalışmanın hayata geçmesinde Çeşme Belediye Başkanımız Lal Denizli ve Çeşme Kaymakamımız Mehmet Maraşlı'nın desteklerini ifade etmek isteriz. Kurumlar arası bu güçlü iş birliği, Çeşme'nin turizmde geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin en önemli teminatıdır" denildi.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler'in turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, bir "kentsel kimlik ve sürdürülebilir kalkınma meselesi" olarak gören vizyonunun hatırlatıldığı açıklamada, "Çeşme'yi ortak akılla geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Turist sayısı yerine "nitelikli gelir" ön planda

Strateji planının sunuş bölümünde, Çeşme'nin sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik potansiyelle Akdeniz çanağının en önemli destinasyonlarından biri olabileceği vurgulandı. Mevcut durum analizi, turizm ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlama, altyapı, sürdürülebilirlik ve yönetişim gibi başlıkların detaylandırıldığı belgede şu değerlendirmelere yer verildi: "Temel yaklaşım, turist sayısına dayalı büyüme yerine, nitelikli turizm gelirini artıran, sezonu 10-12 aya yayan ve yerel ekonomiyi güçlendiren bir modelin benimsenmesidir. Bu doğrultuda kamu, özel sektör ve yerel paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği mekanizması kurulması hedeflenmektedir. Çeşme'nin geleceği; ortak akıl, sürdürülebilirlik ve güçlü bir dayanışma ile şekillenecektir."

Çeşme Turizm Strateji Planı ile kurumlar, sektör temsilcileri ve yerel paydaşların ortak hareket etmesi, böylelikle ilçenin global ölçekte rekabet gücünü artırarak yıl boyunca yaşayan canlı bir destinasyona dönüşmesi amaçlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çeşme'nin turizm geleceği için stratejik yol haritası hazırlandı - Son Dakika

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