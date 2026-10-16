Cevdet Yılmaz, bütçeden yüzde 13,7 ile en büyük payı eğitime ayırdıklarını açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkezi yönetim bütçesinden yüzde 13,7 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, eğitimin bütçedeki en büyük payı almaya devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 13,7 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?