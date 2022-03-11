Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği - Son Dakika
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Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği

11.03.2022 10:07
Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ceviz ve badem üreticiliğine profesyonel hizmet sunduklarını söyleyen Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, doğru yatırımların ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ceviz ve badem üreticiliğine profesyonel hizmet sunduklarını söyleyen Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, doğru yatırımların ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'de ve Yurt dışında birçok meyve bahçesi kurulumu yapan ve Türkiye'nin önde gelen fidan satış sitelerinden www.agrolidya.com 'un sahibi Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ceviz ve Badem Bahçe Tesisi Projesi - Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi" konusunda yatırımcılara bilgi verdi. Türkiye'nin ceviz ve bademde kendini ihtiyacını karşılayamamasından dolayı bu iki ürüne de desteklerin bulunduğunu hatırlayan Yaşar, "Sertifikalı fidan desteği kapsamında dekara 400 TL destek veren bakanlık ayrıca özel ağaçlandırma projeleri kapsamında toplam yatırım bedelinin yüzde 25'ini de hibe desteği olarak vermektedir. Ceviz ve badem bahçesinin kurulacağı köyde yerleşik bir vatandaş bu yatırımı yapıyorsa hibe oranı yüzde 65'e kadar çıkmaktadır" dedi.

Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, "Son yıllarda en çok Ceviz ve Badem bahçelerine yatırım yapılmakta. Yerli ve Yabancı binlerce yatırımcı Türkiye genelinde modern bahçeler kurdu. Ceviz ve bademden sonra en çok Antep Fıstığı ve Zeytin bahçeleri kuruyoruz. Yatırımcının ve çiftçinin bu çeşitlere yatırım yapmasının sebebi elbette ki bu ürünlerin diğer tarım ürünlerine göre daha çok kazandırıyor olması. Güney Doğu Anadolu bölgesinde konuştuğumuz yatırımcılar Tahıldan para kazanamadığı için Fıstık ve Badem yatırımına yönlendiklerini söylüyor. İç Anadolu ve Ege bölgesinde yine mevcut yapılan tarım ürünlerinden para kazanamadığı için Badem ve Ceviz bahçesi yatırımı yapan da var, Hayatında hiç tarımla uğraşmamış ama bu işe ilgi duyan yatırımcılar da var. Bizler de işi bilenin daha profesyonel şekilde bu işi yapması, bilmeyenin de bu işin artıları, eksileri ile öğrenmesi için yatırımcılara profesyonel hizmet veriyoruz. Amacımız bu yapılan yatırımların en doğru şekilde yönetilmesi ve hem yatırımcıya hem de ülke ekonomisine gelir olarak geri dönmesi. Maalesef ki bilinçsizce yapılan birçok Ceviz ve Badem bahçesi yatırımı var ve bir çoğu çöp olmuş durumda. Buda hem bu işe ilgi duyan insanlar için hayal kırıklığı hemde Ülke ekonomisine büyük bir zarar" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği
Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği
Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği

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Togo Cumhuriyeti, Yatırımcı, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ceviz ve badem bahçesi yatırımlarına devlet desteği - Son Dakika


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