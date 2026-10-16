Çevre Bakanlığı'ndan hibe edilen çöp toplama aracı Alaca Belediyesi'nde hizmete girdi - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı'ndan hibe edilen çöp toplama aracı Alaca Belediyesi'nde hizmete girdi

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Çevre Bakanlığı\'ndan hibe edilen çöp toplama aracı Alaca Belediyesi\'nde hizmete girdi
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Alaca Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe alınan yeni çöp toplama aracını hizmete soktu. Yeni araçla ilçe genelindeki temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedeflenirken, Alaca Belediyesi Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Alaca Belediyesi'ne hibe edilen yeni çöp toplama aracı teslim alınarak hizmet vermeye başladı.

Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Alaca hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Alaca Belediyesi, belediye araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye hibe edilen modern çöp toplama aracı teslim alınarak aktif hizmet ağına dahil edildi. Yeni aracın filoya katılmasıyla birlikte ilçe genelindeki temizlik hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçeye sunulan desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür edilerek, yeni çöp toplama aracının Alaca ilçesine ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çevre Bakanlığı'ndan hibe edilen çöp toplama aracı Alaca Belediyesi'nde hizmete girdi - Son Dakika
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