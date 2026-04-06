Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları Artıyor

Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları Artıyor
06.04.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni binalarda su ve enerji tasarrufu için çevre dostu sistemlerin yaygınlaşması gerekiyor.

İnşaat sektöründe çevre dostu uygulamalar ve enerji verimliliği odaklı dönüşüm hız kazanırken, yeni nesil binalarda su ve enerji tasarrufunu artıracak sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve İnşaat Malzemeleri Meslek Komite Üyesi Mustafa Zeytin, AA muhabirine, son yıllarda inşa edilen binaların teknoloji, yalıtım ve çevresel standartlar açısından önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği düzenlemelerin sektörde dönüşümü desteklediğini ifade eden Zeytin, uygulamaya yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Zeytin, Yeşil Sertifika Sisteminin (YeS-TR), çevreye duyarlı yapılaşmanın teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu aktararak, "Bununla ilk olarak insanların çevreye daha duyarlı olması gerektiği ve bu işin devlet tarafından önemsendiği gösterildi. Örneğin kurak bir yaz geçirdik ve yağmurlarla da barajlarımız tekrar doldu. Yani burada suyun çok kıymetli olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemlerde de çok kıymetli olacağını görüyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın çıkardığı uygulamalardan bir tanesinin de "gri su" uygulaması olduğunu aktaran Zeytin, şöyle devam etti:

"Bu, binada kullanılan suların aslında tekrar kullanılması demek. O suları peyzajda kullanabiliyorsunuz, lavabolarda, tuvaletlerde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde suyun kullanılıp tekrar kazandırılması ekonomik açıdan, suyun verimli kullanılması açısından da çok önemli. Bunun tabii ki uygulanabilir olması lazım. Uygulanabilir olması noktasında ise müteahhitler, inşaat yapan kişiler bazen bunu maliyetleri artırması bakımından dikkate almayabiliyor. Onun için kurumların bu alınan kararlar noktasında takip etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Güneş enerjisinin konutlarda daha yaygın kullanılması gerekiyor"

Zeytin, yeni yapılan binaların yüzde 90'ında gri su sistemlerinin olmasına dikkat edildiğini anlatarak, bu sistem sayesinde binalarda kullanılan suyun yeniden değerlendirilip peyzaj ve ortak alanlarda kullanılabildiğini söyledi.

Bu tür sistemlerin ilk yatırım maliyetini artırdığına işaret eden Zeytin, "Uzun vadede su faturalarında düşüş sağlıyor ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Sonuçta o biriken sular peyzajda, ortak alanlarda kullanılabilecek ayrıca yarın herhangi olağanüstü durumlarda da o su biriktirme lazım olacak. Bunlara kendi suyunuz olduğu için de bir ücret ödemeyeceksiniz. Konut sahiplerinin ekonomisine de katkısı bu şekilde olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Zeytin, enerji tarafında ise güneş enerjisinin konutlarda daha yaygın kullanılması gerektiğini belirterek, "Sanayide başlayan bu dönüşümün konutlara da taşınması gerekiyor. Güneş enerjisi, maliyetleri düşüren önemli bir kaynak." değerlendirmesinde bulundu.

Binalarda kullanılan malzemelerin de çevresel etkilerine dikkati çeken Zeytin, özellikle çatı ve yalıtım malzemelerinde petrol türevi ürünlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Zeytin, ısı yalıtımının ilk etapta maliyetleri artırsa da uzun vadede önemli tasarruf sağladığını vurgulayarak, "Doğru yalıtım uygulamalarıyla doğal gaz tüketiminde yüzde 50'ye varan düşüş görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması için kamu otoritelerinin denetimlerinin kritik olduğunu anlatan Zeytin, uygulama konusunda hem sektörün hem de kamu kurumlarının sorumluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.

Bu arada, gri su, evsel kullanımdan kaynaklanan her türlü yıkama sularını içeren ve tuvalet kullanımından kaynaklananlar haricindeki tüm atık suları ifade ediyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Zeytin, İnşaat, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:35:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.