Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarında gerileme olacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarında gerileme olacağını açıkladı

02.08.2022 12:23
Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarında gerileme olacağını açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek konut ve kira fiyatlarında gerileme olacağını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek konut ve kira fiyatlarında gerileme olacağını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları cevapladı.

Yüksek konut ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Kurum, fiyatlarda suni bir artış gerçekleştiğini, ancak demir ve çimento maliyetlerinde düşüş yaşandığını dile getirdi.

Korona virüs pandemisinden etkilenen küresel tedarik zincirinin yerine oturmaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, "Ülkeler üretime geçti, arz arttı. Talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor, onlar da oturuyor" dedi.

"Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak"

Vatandaşları sıkıntıya sokmayacakları mesajını veren Kurum, "Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek aylarda kaç dönüm arazi üzerine uzlaşı olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını not düştü.

Öte yandan Bakan Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacağını hatırlattı. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Kurum : 'Önümüzdeki ay cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz' Bakan Kurum : 'Önümüzdeki ay cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz' Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kabine, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarında gerileme olacağını açıkladı - Son Dakika

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