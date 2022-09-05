Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 81 ilde hayata geçirildi: Hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara 2 bin 815 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 81 ilde hayata geçirildi: Hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara 2 bin 815 lira ceza kesilecek

05.09.2022 10:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi Türkiye çapında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kirliliğe sebep olduğu tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek.

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz Emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.

CEZASI 2 BİN 815 TL

Egzoz muayenesi yaptırmayanlar ceza ödeyecek. Vatandaşların egzoz ölçümlerini tamamlamadan trafiğe çıkmaması gerektiği, egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacağı ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

TRAFİK AKSAMADAN BİRKAÇ SANİYEDE TESPİT EDİLİYORLAR

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"PLAKALARI OTOMATİK OLARAK OKUYOR"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor.

"CİDDİ BİR ARAÇ YOĞUNLUĞU VAR"

Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem Trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

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SON DAKİKA: Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 81 ilde hayata geçirildi: Hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara 2 bin 815 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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