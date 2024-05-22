Ceyhan Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Emeklilere Bayram İkramiyesi Dağıtacak

Ekonomi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesinde başvuru sürecinin tamamlandığını ve kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağının müjdesini verdi.

Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor. Belediye tarafından karşılanacak ikramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten

Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

İyi günde de zor günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Aydar, dayanışma mesajı verdi. Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, "Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz 'gerçekten ihtiyaç sahibi' olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA