Ceylanpınar'da Fıstık Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ceylanpınar'da Fıstık Hasadı Başladı

Ceylanpınar\'da Fıstık Hasadı Başladı

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2 bin 300 işçi ile bu yıl yüksek verimle fıstık hasadı yapılıyor.

16.09.2024 12:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, fıstık hasadı 2 bin 300 işçi ile başladı.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat başladı. Toplam 10 farklı bölgedeki 31 bin 939 dekarlık alanda 300 binden fazla fıstık ağacı yer alıyor. Bu yıl verimin yüksek olduğu işletmede 2 bin 300 işçi hummalı bir şekilde çalışarak fıstık topluyor. Havanın serin olduğu sabahın erken saatlerinde bahçeye giden işçiler, 8 saat çalıştıktan sonra evlerine dönüyor. İşçilerin topladığı fıstıklar, kamyonlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor. Burada işlenen fıstıklar, daha sonra pazara sunuluyor.

Verim çok yüksek

Yevmiye ile fıstık toplayan işçilerden İskender Kaska, verimin yüksek olduğunu belirterek, "Mahsulümüzü topluyoruz. Şu anda işçilerimiz sahanın içerisinde fıstıkları topluyorlar. Biz de topladıkları fıstık çuvallarını alıp tırlara yüklüyoruz. Hayırlısıyla Urfa'ya gönderiyoruz. Mahsulümüz bu sene çok iyi, inşallah gelecek seneler de iyi olacak" dedi.

İşçilerin başında durarak çalışmalarını kontrol eden Salih Ergin, " Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde bu sene fıstık hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu sene fıstığın verimi ve kalitesi çok güzel ve çalışan işçilerimizin yüzü gülüyor. Rabbim bereketini arttırsın, vatana millete hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli servet olduğu için işçiler hassas davranıyor

Milli servet olduğun için işçilerin çalışırken çok hassas davrandığını söyleyen İsmail Emek ise, "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Urfa Fıstığının 2024 hasadına bu gün başladık. TİGEM'in genelinde 2 bin 300 işçi ile işbaşı yaptık. Şu anda bulunduğumuz bölgede yaklaşık 650 işçi ile işbaşı yaptık. Maşallah bu yıl işçinin de fıstığın da yüzü gülüyor. Biz bu yılı bereket yılı diyebiliriz çünkü gerçekten verim, rekolte çok iyi, mükemmel. Tabi milli servet olduğu için işçi de biraz daha hassasiyet gösteriyor. Çok memnunuz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ceylanpınar'da Fıstık Hasadı Başladı - Son Dakika

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