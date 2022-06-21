Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık - Son Dakika
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Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık

21.06.2022 14:23
Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık

Cezayir ve Nijerya, Nijerya gazını Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TSGP) yapımını hızlandırma konusunda anlaştı.

Cezayir ve Nijerya, Nijerya gazını Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TSGP) yapımını hızlandırma konusunda anlaştı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen Cezayir-Nijer-Nijerya üçlü toplantısı sonrası Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ın Cezayir haber ajansında yazılı açıklamasına yer verildi.

Bakan Arkab, toplantıda oluşturulan teknik ekip aracılığıyla istişarelere devam edilmesi, bu ekibin tüm teknik ve mali kalemleri inceleyerek, fizibilite çalışmalarını hazırlamasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Abuja'daki toplantıyı "önemli ve başarılı" olarak nitelendiren Arkab'a göre, ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir sonraki üçlü toplantının en geç temmuz ayı sonlarında Cezayir'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Cezayirli Bakan Arkab ayrıca Abuja'da gerçekleştirilen toplantının, TSGP'yi hayata geçirme yolunda "ilk yapı taşlarını" oluşturduğuna işaret etti.

16 Şubat 2022'de Nijer'in başkenti Niamey'de yapılan bir önceki toplantıda TSGP projesi için güncel bir fizibilite çalışması başlatmak amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulması yönünde bir yol haritasının temelleri atılmıştı.

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TSGP) hayata geçirilmesi amacıyla dün Nijerya'nın başkenti Abuja'da bakanlar düzeyinde Cezayir-Nijer-Nijerya üçlü toplantısı düzenlenmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya katedilen mesafe

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı (TSGP) projesi, Nijer Nehri'nin Nijerya'nın güneyindeki deltasında bulunan gaz sahasından kuzeyde Nijer sınırına kadar 1040 kilometreden fazla mesafe katediyor. Boru hattı, Cezayir sınırındaki Ayn Kazzam vilayetine ulaşmak için Nijer üzerinden yaklaşık 850 kilometre kadar seyrine devam ediyor.

Cezayir'de de yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik bir mesafeyi aşarak ülkenin kuzeyine ulaşan boru hattı, buradan ikisi İspanya biri İtalya'ya doğru üç hat ile Avrupa'ya ulaşıyor.

Boru hattının Cezayir kısmında, ülkenin güneyindeki Tamanraset'ten kuzeye, oradan da Avrupa'nın güneyine kadar gazın nakli için altyapı hazır bulunuyor. Bağlantı için Nijer sınırından Tamanraset vilayeti arasında yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafe kalmış durumda.

Trans-Sahra Boru Hattı planlanan rotaya göre, başkent Cezayir'in 500 kilometre güneyindeki El-Agvat vilayetinde bulunan ülkenin en büyük gaz sahası Hasi er-Reml'e ulaşıyor. Hat, İtalya'ya geçmek için tek koldan doğuya, İspanya'nın güneyi için iki koldan batıya ayrılıyor.

Projenin uygulanmasındaki gecikme

Uzun yıllar önce uygulamaya konulması beklenen TSGP gecikmiş bir proje.

Dönemin Cezayir Enerji Bakanı Şekib Halil'in 2007'de yaptığı açıklamada, gecikmenin, yüksek maliyetten değil de başlatıldığı döneme göre gaz alıcı eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Uzmanlar, başladığı dönemde 13 milyar dolar olan proje maliyetinin günümüzde 20 milyar doları aştığını belirtiyor.

Buna ek olarak, birçok Avrupa ülkesinin başlattığı temiz enerji projesinin de TSGP'yi olumsuz etkilediği ve uygulamaya geçilmesini geciktirdiği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, Nijer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık - Son Dakika

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