Cezayir ve Japonya İşbirliği Geliştiriliyor

Ekonomi

Cezayir elektrik ve doğalgaz dağıtımından sorumlu kamu kurumu Sonelgaz ile Japonya'nın 15 şirketi işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Cezayir haber ajansında (APS) yer alan habere göre, Cezayirli Sonelgaz şirketinin Genel Müdürü Murad Accal ile Japonya Dış Ticaret Örgütü "Jetro" heyeti arasında toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Jetro Avrupa Genel Müdürü Akihiko Aki Tamura'nın başkanlık ettiği ve 15 Japon şirketi heyeti ile Sonelgaz arasındaki görüşmelerde enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Accal, "Japon şirketlerinin Cezayir piyasasına yatırım yapmasını teşvik ettiklerini" ifade ederek, Sonelgaz'ın tecrübesini Jetro'yla birleştirmek istediklerini aktardı.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan haberde, "iş birliği çerçevesini oluşturmak ve ortaklık projesi üzerindeki çalışma hızını artırmak için" bir mutabakat zaptı hazırlanması üzere çalışma grubu kurulmasının önerildiği bildirildi.