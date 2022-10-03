CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor

03.10.2022 10:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in yıllık bazda yüzde 83,45 olarak açıkladığı enflasyon oranına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "TÜİK'e talimat veriliyor rakamı şu şekilde açıkla diye... TÜİK gerçek rakamı neden vermiyor? Çünkü gerçek rakamı verdiği zaman emekli aylıkları ona göre belirlenecek, işçi ücretleri ona göre belirlenecek, memur ücretleri ona göre belirlenecek, düşük gösterirseniz düşük zam vermiş olacaksınız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" isimli programa konuk oldu.

SÖZLERİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Canlı yayındayken TÜİK'in yıllık bazda yüzde 83,45 olarak açıkladığı enflasyon verileri ile ilgili değerlendirme yapması istenen Kılıçdaroğlu'nun sözleri adeta programa damga vurdu.

"TÜİK ENFLASYONU YÜZDE 5 OLARAK DA AÇIKLAYABİLİRDİ"

TÜİK'in açıkladığı rakamları ev hanımlarının, sanayicinin, devlet memurunun, çiftçinin insafına bıraktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gübre ne oldu, ilaç ne oldu baksınlar, doğal gaza gelen zamma baksınlar, akaryakıta gelen zamlara baksınlar. TÜİK'e talimat veriliyor rakamı şu şekilde açıkla diye, TÜİK enflasyonu 5 diye de açıklayabilirdi" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERİP DÜŞÜK ZAM VERME DERDİNDELER"

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada önemli olan şu, TÜİK gerçek rakamı neden vermiyor? Çünkü gerçek rakamı verdiği zaman emekli aylıkları ona göre belirlenecek, işçi ücretleri ona göre belirlenecek, memur ücretleri ona göre belirlenecek, düşük gösterirseniz düşük zam vermiş olacaksınız.

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor - Son Dakika


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