CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi - Son Dakika
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CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi

04.04.2022 16:16

CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi Gaz lambası altında basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, artan enerji faturalarına tepki gösterdiBURSA Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait aboneliğin elektriği, Şubat ve Mart dönemine ait 21 bin...

CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi

Gaz lambası altında basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, artan enerji faturalarına tepki gösterdi

BURSA Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait aboneliğin elektriği, Şubat ve Mart dönemine ait 21 bin 67 liralık borç nedeniyle Limak Uludağ Enerji tarafından kesildi. CHP İl Başkanı İsmet Karaca gaz lambasıyla basın toplantısı düzenlerken, Limak Uludağ yetkilileri gerekli hatırlatma ve bilgilendirme sonrası faturanın ödenmesi konusunda olumlu geri dönüş olmadığı için elektriğin kesildiğini açıkladı.

Karanlıkta kalan CHP Bursa İl Başkanlığı'nda gaz lambalarıyla basın açıklaması yapıldı.

Elektrik fiyatları ve kesintiyle alakalı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "1 Ocaktan itibaren tarifeye acımasız bir zam yapılmış, ülkemizde bulunan 47 milyon elektrik abonesinin büyük bir çoğunluğu her ay artık büyük bir kabus yaşamaktadır. Biz de vatandaşlarımızın yaşadığı bu duyguya ortak olmak; onların yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmak adına böyle bir girişimde bulunduk. 1 ay önce 3 bin 440 lira gelen elektrik faturamız bir sonraki ay 11 bin 351 lira geldi. Bu faturayı ödemeyeceğimizi bunu parti binamıza astığımız pankartla ilan ettik. İlan ettikten sonra ikinci bir fatura geldi. Bu fatura da önceki faturaya yakın miktardaydı. Onu da ödemedik" dedi.

Konuyla alakalı açıklama yapan LİMAK Uludağ Elektrik yetkilileri ise "Şirketin müşteri segmentesyonu çerçevesinde zamanında ödeme performansı yüksek olan müşterilere, ilk faturası ödenmese dahi enerji kesintisi uygulanmıyor. Bu uygulama çerçevesinde CHP İl Başkanlığı'na ait 11 bin 351 TL tutarlı Şubat dönemi faturası ödenmemesine rağmen, herhangi bir enerji kesim işlemi uygulanmamış ancak, 9 bin 716 TL tutarlı Mart ayı dönem faturasının da son ödeme tarihine kadar ödenmemesi sebebiyle mevzuata uygun olarak enerji kesme süreci başlatılmıştır. İl Başkanlığı'na yasal süreçlere uygun olarak gerekli hatırlatma ve bilgilendirmeler yapılmış, diyalog yoluyla da iletişime geçilmiş fakat hala fatura ödenmemesi ve olumlu bir geri dönüş gerçekleşmediği için resmi prosedür işletilerek, enerji kesintisi uygulanmıştır" dediler

CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi
CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi
CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi

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Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CHP İl Başkanlığı 2 faturayı ödemedi, elektriği kesildi - Son Dakika


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