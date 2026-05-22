CHP Kurultayı İptal, Piyasalarda Satış Baskısı Sürüyor

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından piyasalardaki satış baskısı yeni işlem gününde de sürdü. BIST 30 vadeli endeksi açılışta yüzde 4,9 geriledi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından piyasalarda başlayan sert satış baskısı yeni işlem gününde de etkisini sürdürdü. Borsa İstanbul'da yaşanan kayıpların ardından, yeni güne ilişkin ilk fiyatlamalar da satış baskısının devam edeceğine işaret etti.

BIST 30 vadeli endeksi, açılışta yüzde 4,9 geriledi. Piyasalarda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin karar sonrası oluşan belirsizliğin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğü görüldü.

Kararın açıklanmasının ardından 21 Mayıs işlem gününde Borsa İstanbul'da satışlar derinleşmişti. BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 6'ya ulaşmasının ardından endeks genelinde devre kesici uygulanmış ve BIST 100 endeksi günü yüzde 6,1 kayıpla tamamlamıştı.